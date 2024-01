Preso receptador de itens roubados por quadrilha em Itumbiara

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (17), um homem que comprou um celular roubado por criminosos especializados em atacar imóveis de alto padrão, em Itumbiara.

De acordo com os policiais, o homem estava com iPhone 14, que foi levado em uma das ações criminosas que aconteceu no dia 02 de dezembro do ano passado.

Integrantes da quadrilha foram presos entre os meses de novembro e dezembro e vários itens de vítimas foram recuperados, exceto outros, como o telefone localizado hoje. A Polícia Civil, desde então, continuou fazendo diligências e descobriu onde o celular estava. Ao chegar à casa do homem, ele confessou que comprou o aparelho de uma pessoa por um valor abaixo do mercado. O suspeito que vendeu o aparelho celular também já foi identificado pela equipe e deverá ser ouvido nos próximos dias

O receptador foi preso e, se condenado, as penas podem chegar até 4 anos de prisão.