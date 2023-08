A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Itumbiara, com apoio do Grupo de Repressão a Narcóticos (Genarc) e Central de Flagrantes, prendeu, no dia 5 de agosto, um homem de 41 anos, suspeito de estuprar a enteada. O investigado, que ostenta passagem anterior por porte de arma de fogo, foi localizado e preso no Setor Paranaíba, naquele município.