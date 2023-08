Preso suspeito de fornecer armas para facção criminosa

Uma operação realizada entre as inteligências das polícias Penal e Militar de Goiás resultou na prisão de um suspeito de fornecer armas de fogo para uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A ação aconteceu nesta quarta-feira (02), no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com as informações, o homem chegou a ser abordado na rua, mas tentou fugir. Ele chegou a jogar uma das armas fora, mas foi encontrada pelos policiais. O outro revólver com munições foi apreendido na casa do suspeito.

Além da suspeita de fornecer armamento para a facção carioca, o indivíduo é investigado por tentar colocar uma arma de fogo dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O preso já tem passagens criminais por homicídio, roubo e receptação.