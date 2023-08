Presos quatro falsos motoristas por app no Aeroporto de Goiânia

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil prendeu quatro falsos motoristas por aplicativo no Aeroporto Santa Genoveva, na madrugada desta quinta-feira (03).

De acordo com as investigações, os detidos já foram motoristas de uma das plataformas de transportes por aplicativo, mas estavam banidos. Assim, eles passaram a criar contas com dados falsos para continuarem a fazer as corridas.

Eles confessaram aos policiais que pagaram aproximadamente R$ 400 para comprar dados de terceiros e utilizá-los nos aplicativos.