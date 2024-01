PRF apreende carga milionária de copos térmicos

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na BR-153, na manhã desta segunda-feira (29), um carga de quase 75 mil copos térmicos importados da China.

A operação envolveu também a participação da Receita Federal e aconteceu após o compartilhamento de informações. De acordo com as informações, a carreta transportava a carga de Macapá e tinha como destino São Paulo. O veículo foi parado me Jaraguá e, as equipes da PRF, ao perceberem que as informações constatadas nas notas fiscais não condiziam com a carga, apreenderam todo o material.

O caminhão foi apreendido e encaminhado para o depósito da Receita Federal.