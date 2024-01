PRF apreende eletrônicos contrabandeados do Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, na BR-153, em Morrinhos, dois veículos que transportavam celulares e eletrônicos importados do Paraguai sem comprovante fiscal. A carga é avaliada em R$ 300 mil e, segundo as investigações, abasteceria lojas que funcionam em camelódromos de Goiânia.

Segundo os agentes, dois homens de 31 e 39 anos, transportavam as mercadorias quando foram abordados e informaram que a carga foi comprada no país vizinho. Nos veículos, os policiais encontraram dezenas de celulares, adaptadores de celulares, máquina para reparos de celulares e aparelhos de Playstation 5 escondidos no interior dos veiculos.