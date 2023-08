PRF Reforça Fiscalização para Garantir Segurança durante Romaria do Muquém

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está intensificando suas operações de fiscalização nas rodovias do centro-norte goiano durante os festejos da Romaria do Muquém, uma celebração com 275 anos de devoção a Nossa Senhora da Abadia. O foco principal é garantir a segurança dos romeiros e motoristas que utilizam as BRs 153, 080 e 414. A PRF está atenta a irregularidades como condutores sem habilitação, veículos em más condições e desrespeito às normas de trânsito, visando a prevenção de acidentes. Recomenda-se especial cautela durante a noite devido ao aumento do risco de acidentes e à frequência de queimadas na região.

A preocupação também abrange os peregrinos que caminham às margens das rodovias, muitas vezes sem equipamentos de segurança adequados, o que contribui para o elevado índice de acidentes. Com a aproximação do ápice da festa, espera-se um aumento significativo no movimento de visitantes, o que requer maior atenção tanto dos romeiros quanto dos motoristas. A PRF destaca a importância da cooperação de todos para assegurar que os festejos da Romaria do Muquém ocorram com segurança e tranquilidade.