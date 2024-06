Primeiro Circuito de Esporte e Inclusão de Goiânia pomove acessibilidade e mobilidade

O Primeiro Circuito de Esporte e Inclusão de Goiânia, a ser realizado no Campus II da Universo no dia 23 de junho, das 08h30 às 11h30, é uma iniciativa voltada para a inclusão de pessoas com necessidades especiais. O evento visa inspirar e motivar portadores de deficiência a se engajarem em atividades físicas, seja por esporte ou lazer.

O circuito apresentará modalidades esportivas que já consagraram campeões mundiais, mostrando como atletas superaram suas limitações e se tornaram inspirações para todos. Aberto a toda a comunidade, o evento foi desenvolvido para acolher participantes independentemente de suas realidades.

Diversas atividades serão oferecidas, incluindo corrida, skate, arremesso de peso, lançamento de dardo, salto, atletismo, além de uma sala de lutas, atividades hípicas, brinquedos infláveis e um espaço dedicado ao bem-estar e cuidado com a saúde. Profissionais como fisioterapeutas, massagistas, e especialistas em aferição de pressão e teste glicêmico estarão à disposição dos participantes.

Promovido pelo vereador Willian Veloso (PL), que prioriza a inclusão de pessoas com necessidades especiais, o evento é uma oportunidade para combater o preconceito, promover mobilidade e fortalecer os laços de inclusão na comunidade. Veloso convida a comunidade e a imprensa para participar desse circuito inédito e de grande importância para o desenvolvimento da capital.