Primeiro Laboratório Maker inaugurado em Goiânia

As aulas de robótica da Escola Municipal Alice Coutinho se tornaram mais atrativas para os alunos da segunda fase do Ensino Fundamental (6°ao 9° ano), com a aquisição de uma impressora 3D. A instituição de ensino, localizada na Vila Morais, tem laboratório Maker inaugurado na gestão Rogério Cruz, e projeto pioneiro de robótica entre as escolas municipais de Goiânia.

O instrumento permite fazer objetos de decoração e peças de máquina utilizando como matéria-prima um plástico, conhecido como PLA, que não é derivado do petróleo, é biodegradável e feito a partir do amido de milho. A ferramenta nova trabalha na construção de um objeto, linha por linha, de baixo para cima, como processo de fatiamento.

De acordo com o professor Kleiber Pinheiro Sales, idealizador do Projeto Robótica, a máquina pode contribuir na impressão de elementos para composição de um robô. Com as criações, será possível concorrer na First Lego League (FLL) e Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), eventos que desafiam os jovens estudantes a buscar soluções para os problemas do dia a dia da sociedade.

“A partir dessa ferramenta, os componentes estruturais de um robô inteiro podem ser impressos em 3D. Os alunos vão aprender a desenvolver por meio de um programa chamado Tinkercad, que é gratuito, peças impressas por eles, e assim terão noção de geometria plana, geometria espacial e outros conhecimentos”, ressalta o professor Kleiber.

Aulas de robótica

O Laboratório Maker da Escola Municipal Alice Coutinho foi entregue pela prefeitura em 2021. O espaço integra o programa Smart Educação, idealizado por meio de uma parceria com o Sesi Planalto. O espaço oferece serviços inovadores de tecnologia na área da educação e formação digital nas instituições de ensino.

Alunos da escola já foram premiados na Olimpíada Brasileira de Robótica, e participaram de outras competições. Para o aluno Gabriel Diniz de Souza, 13 anos, estudante do 9° ano, a robótica já o ajudou muito. “Conheci novas pessoas, melhorei na formalidade da fala e na timidez. Participei da olimpíada, e mesmo com um problema no robô, conseguimos arrumá-lo e saímos vitoriosos”, ressalta.

“Já aprendi a trabalhar no software Studio 2.0, que é um programa onde conseguimos montar robôs virtualmente, porque se fizermos fisicamente, erraremos uma peça, e vai dar mais trabalho de conseguir refazer. Com a robótica, estudamos matemática, por conta de ângulos, distância e para saber até onde o robô tem que andar e girar. Estudamos outras disciplinas, como ciências e geografia”, completa Gabriel Souza.

Mikaelly dos Santos Senhorinho, 12 anos, matriculada no 7ª ano, conta que, no ano passado, descobriu que havia um projeto de robótica na escola e queria participar da experiência. “Não tinha vaga, e eu pedi ao professor que eu queria entrar. Assim que saiu uma pessoa, eu entrei e comecei a participar das aulas. Eu consegui montar boa parte da mesa da FLL, e neste ano, quero participar das competições”, afirma a estudante.