Professor Flávio Silva é eleito presidente da CUT-GO

Os delegados do 16º Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores de Goiás (CUT-GO) elegeram no último sábado, 12, em chapa única, a nova direção estadual da entidade para o mandato de 2023/2027. Para a presidência da CUT-GO, foi eleito o professor da Universidade Federal de Goiás (UFG) e diretor administrativo do Adufg-Sindicato, professor Flávio Silva.

Doutor em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, Flávio também é tesoureiro da Proifes-Federação. O docente também já presidiu o Adufg por dois mandatos. “Me sinto honrado de passar a presidir a CUT-GO. Depois de seis anos, temos um governo que recebe os sindicatos e vamos cobrar nossas demandas”, afirma.

Também assumem a nova diretoria da CUT-GO o vice-presidente Ademar Rodrigues, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Sintsep-GO), e o secretário Geral Ueber Barboza, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Goiás (Sintect-GO), além dos demais membros e membras da nova diretoria executiva estadual, que agrega todos os sindicatos filiados.