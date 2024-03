Programa de aquisição de alimentos Quilombola chega a São João D’Aliança

Na Comunidade Quilombola do Forte, em São João D’Aliança, foi anunciada a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos Quilombola (PAA Quilombola). O programa visa beneficiar agricultores familiares goianos, oferecendo uma quantia de até R$ 15 mil para cada produtor. Além disso, durante o evento, também foi divulgada a terceira edição da Copa Quilombola e realizada a entrega de diversos benefícios sociais à população local. O PAA Quilombola tem como objetivo apoiar as comunidades tradicionais, permitindo que os produtores familiares comercializem seus cultivos e recebam o valor estipulado.

O programa conta com um investimento total de R$ 1 milhão, proveniente do governo federal. A iniciativa foi destacada pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, como uma forma de promover a inclusão produtiva das comunidades da agricultura familiar e apoiar as famílias que recebem os alimentos. Além disso, foi anunciada a edição 2024 da Copa Quilombola, que visa valorizar a história e cultura da comunidade. A população local também foi beneficiada com a entrega de diversos itens pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds).

Além disso, foram anunciados cursos de capacitação em processamento de leite e fabricação de geleia, oferecidos pela Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), como parte do projeto “Agro é Social”. A prefeita de São João D’Aliança, Débora Domingues, ressaltou a importância dessas ações para garantir o sustento das famílias e proporcionar dias melhores à população.