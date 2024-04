Projeto ‘Abril Laranja nas Escolas’ defende o fim dos maus-tratos aos animais

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/GO) e do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás, está promovendo o projeto ‘Abril Laranja nas Escolas’ durante este mês.

A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção aos maus-tratos contra os animais, destacando que todos eles têm direitos que precisam ser respeitados.

Entre as ações que serão realizadas pelo projeto estão palestras, distribuição de cartilhas educativas e uma gincana de arrecadação de tampinhas plásticas. Essa última ação está sendo realizada durante todo o mês em parceria com a organização não-governamental Eco Cats. As tampinhas serão recolhidas e comercializadas e o dinheiro será destinado à castração de animais em situação de abandono ou vítimas de maus-tratos.

Participam do projeto quatro Centros de Ensino em Período Integral (Cepis). São eles: Cepi Severiano de Araújo, na Vila Mutirão 2; Cepi Edmundo Pinheiro de Abreu, no Bairro São Francisco; Cepi Joaquim Edson de Camargo, no Bairro São Francisco; e Cepi Finsocial, na Vila Finsocial.

Programação

A gincana teve início no dia 4 de abril e prossegue até o dia 24 próximo. As ações serão encerradas nos dias 25 e 26 de abril com palestras da delegada Simelli Lemes, titular do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás, e da médica veterinária Bruna Patini, perita criminal do Instituto de Medicina Veterinária Legal (IML Vet) da Polícia Técnico-Científica de Goiás. Elas falarão sobre Bem-Estar Animal e a Responsabilidade dos Tutores de Animais, respectivamente.

Educação ambiental

O projeto ‘Abril Laranja nas Escolas’, executado pela Seduc Goiás com o apoio da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), une duas causas muito importantes: a defesa dos direitos dos animais e a sustentabilidade ambiental.

Atualmente, com tantos animais em situação de abandono pelas ruas, a castração é o caminho mais ético e viável para o controle populacional dos cães e gatos. Por outro lado, a coleta de tampinhas plásticas evita a contaminação do meio ambiente, dando ao material arrecadado um outro fim.