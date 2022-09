Projeto do Governo atende população de rua, em Goiânia

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), promove, nesta segunda-feira, 26, das 14 às 20 horas, no Cepal do Setor Sul, em Goiânia, a terceira edição do projeto Dignidade na Rua. Pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social terão acesso a diversos serviços públicos ofertados pela administração estadual em parceria com a Prefeitura de Goiânia, entidades e sociedade civil.

Mais uma vez, a Seds vai disponibilizar a emissão de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito; além de corte de cabelo. Na mesma estrutura, equipes da Polícia Técnica Científica farão a emissão de documento de identidade e a Secretaria da Retomada fará encaminhamento para vagas de emprego.

Quem for à ação poderá ainda se vacinar, fazer testes de HIV e sífilis e curativos. A Defensoria Pública Estadual (DPE) estará presente para o atendimento de demandas jurídicas, como retificação de prenome e gênero de pessoas trans.

Para o secretário Wellington Matos, a cada edição fica mais evidente que as pessoas necessitam de itens básicos. “O Governo de Goiás, ao convocar suas secretarias, em parceria com entidades e sociedade civil, age efetivamente para suprir demandas essências ao resgate da dignidade humana”, afirma.

Banho, roupa limpa e comida no prato

Em outra frente de cuidados com a saúde e bem-estar, a população poderá tomar banho, além de ganhar roupas e duas refeições, que serão doados pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Ceasa. O entretenimento também terá lugar no evento, com a realização de atividades culturais ao final do dia.

A primeira e segunda edições do Dignidade na Rua foram realizadas, respectivamente, em abril, na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas; e em agosto, na Praça do Trabalhador.

Serviços disponíveis

– Segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

– Emissão de documento de identidade

– Vagas de emprego e cursos

– Assistência jurídica

– Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID)

– Audiências cíveis e de família

– Programa Pai Presente (para reconhecimento de paternidade)

– Banho

– Corte de cabelo

– Distribuição de roupas

– Testes rápidos de IST’s

– Vacinas

– Consultório de rua

– Entrega de preservativos e absorventes

– Benefícios sócio assistenciais

– Distribuição de lanches e marmitas

– Atividade cultural

– Abordagem – Casa da acolhida e comunidades terapêuticas