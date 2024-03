Projeto Ocupa MAC Goiás inicia nesta terça-feira no Museu de Arte Contemporânea

A partir de março até junho de 2024, o Museu de Arte Contemporânea de Goiás, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, será palco de uma série de exposições e atividades culturais. O projeto, denominado “Ocupa MAC”, será aberto ao público nesta terça-feira, 05, às 21h.

A iniciativa é promovida pela Arte Plena Produção, com o apoio da Lei Paulo Gustavo, implementada pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e em parceria com a Secretaria de Estado da Retomada.

O projeto será dividido em dois módulos principais: “Percursos Plurais” e “Presente e Futuro”. Sandro Torres, um dos curadores do projeto, enfatiza que ocupar um museu público exige a responsabilidade de considerar a diversidade e as múltiplas formas de expressão.

Antonio da Mata, também curador da Ocupação MAC, explica que o projeto buscou abordar questões contemporâneas, mas com um recorte ampliado, privilegiando alguns artistas locais que transcenderam seus legados.

Durante toda a exposição, os organizadores promoverão ações educativas e visitas guiadas para grupos, com o objetivo de conduzir o público e otimizar a experiência de apreciação da arte.

O primeiro módulo do projeto será a múltipla mostra Percursos Plurais, com oito montagens simultâneas. Assinam as obras:

Arthur Bispo do Rosário: artista expõe um conjunto expositivo itinerante, em parceria com o Sesc Goiás, traz uma mostra multissensorial com atividades educativas;

Mauricinho Hippie: o performer que desfilou sua espontaneidade pelas ruas de Goiânia há algumas décadas será homenageado com a apresentação de três figurinos inéditos confeccionados especialmente para esse momento pelo designer Theo Alexandre, da marca autoral Thear;

Yashira: artista que vive no interior de Goiás e ainda produz suas obras como manifestos à natureza e pela paz no mundo;

Gilva Cabral: um dos principais escultores em atividade, com currículo internacional;

Iza Costa: exposição póstuma, com obras do acervo particular da artista, que resguarda toda força e autenticidade que caracterizava sua produção;

Grupo de Mulheres Gravadoras: destaca as prodigiosas e talentosas artistas dessa linguagem, de Goiás e do Brasil;

Anna Carolina Cruz e Ana Rita Rodrigues: arquiteta e publicitária, com uma poética montagem intitulada “um novo olhar”, uma reflexão sobre a cidade;

Grupo independente de fotógrafos do projeto Deriva do Bem, organizados pelo arquiteto e professor Bráulio Vinícius, com um poético conjunto de fotos, resultado de suas viagens por Goiás.