Projeto “Reeducarte para uma Vida Saudável” comemora sucesso em Goiás

A Cereja do Cerrado Produções, realizadora do projeto “Reeducarte para uma Vida Saudável”, está celebrando o sucesso da segunda edição do projeto. Financiado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, o projeto tem como objetivo principal promover a mudança de hábitos alimentares e de vida de várias crianças por meio da arte, música, teatro, gastronomia e psicopedagogia.

O projeto beneficiou quatro cidades do interior de Goiás: Aparecida de Goiânia, Professor Jamil, Hidrolândia e Trindade. As oficinas e palestras foram realizadas nessas cidades, atingindo um total de 120 alunos. Os pais também participaram ativamente no encerramento das etapas.

“Os resultados foram avaliados pelo corpo escolar, alunos e pais como muito satisfatórios, alcançando todos os objetivos propostos”, comemora a produtora Rainy Ághata, à frente da Cereja do Cerrado Produções.

A terceira edição do “Reeducarte para uma Vida Saudável” contará com um festival de encerramento, que será realizado em Bonfinópolis no final de abril. “O festival será a ação final para fechar todas as atividades que foram realizadas durante os anos de 2022 e 2023. As atrações, assim como a data específica do evento, serão anunciados pelo Instagram @cerejadocerradoproducoes. Acompanhem!”, convida Rainy.