Projeto reúne imagens, sons e canções autorais em concerto no Teatro Goiânia

O cantor e produtor Cícero Lins se apresenta neste sábado, 5, às 21h, no Teatro Goiânia, com o Concerto 1, espetáculo que mescla audiovisual e música como estímulo aos sentidos do espectador. Os ingressos possuem valores a partir de R$ 70 e podem ser adquiridos online no site sympla.

A apresentação faz parte da turnê nacional do artista, e tem como proposta construir um espaço poético, unindo musicalidade e projeções como instrumentos de arte. Com uma ideia multiplataforma e multilinguagem, Lins executa as próprias composições em um ambiente artisticamente elaborado com imagens e sonoridades que se alternam. O músico faz de sua arte uma mistura das raízes da música brasileira com indie rock, sempre com o objetivo de trazer poesia para o público.

Cícero Lins é carioca e estourou nacionalmente em 2011 com seu primeiro álbum solo “Canções de Apartamento”, que dialogava diretamente com toda uma geração que lidava com a recente vida adulta. O disco teve reconhecimento internacional e inaugurou uma história que hoje conta com dezenas de milhões de execuções de suas músicas nas plataformas de streaming, além de uma discografia rica e propositiva de novos caminhos dentro da música brasileira.

O Teatro Goiânia é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e o mais nobre e tradicional espaço cultural da cidade, situado no centro da capital.