Projeto vai levar teatro gratuito para Catalão e Goiânia

No próximo mês de junho, as cidades de Goiânia e Catalão vão ter a oportunidade de participar, gratuitamente, das atividades do Festival de Teatro para Infância e Juventude, que vai promover atividades de formação e apresentações artísticas. A ideia do Festival, produzido pela Anthropos Companhia de Arte, é desenvolver atividades de democratização cultural para estimular a participação da comunidade infanto-juvenil na vida artística das cidades.

Durante os dias do evento, a comunidade em geral poderá participar de apresentações de espetáculos artísticos e de oficinas de iniciação artística. “O Festival de Teatro para a infância e a juventude visa sensibilizar e desencadear ações eficazes e dinâmicas capazes de despertar e envolver principalmente os jovens e crianças em processos culturais nos quais a criação, a discussão, a imaginação e a fantasia estejam presentes e contribuam para a construção de instrumentos de transformação da realidade” explica o coordenador geral do projeto Diogo Aguiar.

Em cada cidade, o Festival é organizado em duas ações articuladas e integradas, sendo elas:

– O Programa de Ações educativas, que consiste na realização de 8 oficinas para a difusão do conhecimento da linguagem teatral para comunidade e para o estreitamento das relações entre artista e público.

– A programação artística, que é o ponto alto do projeto e vai promover a apresentação de 15 espetáculos teatrais infanto-juvenis com temáticas cênicas, que exploram o lúdico e o brincar, como ponto de partida de comportamentos humanos criativos para melhor habitarmos este mundo. “Esse é o momento em que a arte celebra a comunidade humana e a vida no que ela tem de mais belo e dignificante”, explica o coordenador artístico do projeto Constantino Isidoro.

Até o dia 28 de abril seguem abertas as inscrições para grupos artísticos proporem espetáculos e oficinas para participação no festival. A propostas podem ser apresentadas clicando aqui.

O Festival de Teatro para Infância e Juventude é realizado com recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás 2023, do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e conta com o patrocínio da Equatorial Energia.

Confira a programação completa:

Goiânia (20 a 24/06):

Espetáculos artísticos:

5 espetáculos de teatro infanto-juvenis

Ações educativas e formação de plateia:

05 palestras

02 oficinas de jogos teatrais

01 oficinas de improvisação teatral

Catalão (25 a 30/06)

Espetáculos artísticos:

10 espetáculos de teatro infanto-juvenis

Ações educativas e formação de plateia:

01 oficina para educadores

02 oficinas de jogos teatrais

02 oficinas de improvisação teatral