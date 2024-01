Projetos de designers goianos estão em exposição até fevereiro

Os trabalhos de designers goianos premiados entre os melhores do mundo, na 7ª edição do Latin American Design Awards (LadAwards), estão em exposição na região nordeste do Brasil. As propostas criativas desenvolvidas pela equipe da BR/BAUEN, que receberam três prêmios internacionais inéditos em uma das maiores premiações mundiais de Design, podem ser vistas até o dia 29 de fevereiro, na Brasil Expo LadAwards, que acontece na Kuya – Centro de Design, no estado do Ceará.

A equipe goiana recebeu dois troféus de prata e um de bronze em Redesign e Logotype, com projetos elaborados para a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Nomo Telecom. Os prêmios foram entregues em outubro durante solenidade no Museu de Arte de Lima (Mali), no Peru. Nesta edição, projetos de 16 países concorreram em 10 categorias.

Esta exposição tem como objetivo divulgar a criatividade e inovação dos profissionais brasileiros e também dos demais países que foram destaques na Latin American Design Awards, que é a principal premiação da América Latina e uma das maiores do mundo. Durante o evento haverá ainda mesas redondas e palestras.

O designer e diretor da BR/BAUEN, Rodrigo Francisco, diz que esta exposição é mais um reconhecimento importante ao trabalho criativo dos designers brasileiros. “Não se ganha um prêmio sozinho. Quem dirá todos que ganhamos nos últimos anos. Estar presente no maior prêmio de Design da América Latina, receber três prêmios inéditos para nosso Estado e agora ser convidado para esta exposição nacional nos mostra como os talentos individuais e coletivos são importantes numa equipe. Além disso, nos traz convicção de que não há limites geográficos para expressarmos nossos talentos, que possuem excelência ímpar”, destacou.

Formado pela PUC-Goiás, Rodrigo Francisco tem mais de 10 anos de atuação, já desenvolveu projetos em 11 países para 15 setores de mercado diferentes e conta que a BR/BAUEN é uma consultoria de Design especializada em Identidade de Marca para negócios que acreditam no valor de construir percepções de marca duradouras.

Segundo ele, os processos criativos têm o objetivo de entender, respeitosamente, cada elemento, seus significados e o cenário atual para apontar maneiras de evoluir a linguagem de cada marca, preservando os valores construídos e a relação com os públicos-alvo. “Em todos os nossos projetos sempre trabalhamos a partir do princípio de que uma marca é uma percepção sobre o mundo, um registro da história e do propósito daquela empresa ou profissional e não, apenas, uma peça gráfica. E é exatamente isso que nos levou a esse lugar de reconhecimento”, afirma o diretor da BR/BAUEN.