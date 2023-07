Promotorias de Justiça de Goiânia selecionam assistente para cargo com salário de R$ 5.539,62

As 27ª e 54ª Promotorias de Justiça de Goiânia estão realizando seleção para uma vaga de assistente de Promotoria de Justiça, que atenderá as duas promotorias com atuação na atividade-fim (judicial e extrajudicial). A atribuição de ambas é criminal nos delitos punidos com reclusão e detenção. Os interessados poderão se inscrever até sexta-feira, 28/7, por meio do envio de currículo ao e-mail: [email protected].

Para esta seleção, será exigido bacharelado em Direito. O cargo possui vencimento de R$ 5.539,62. O currículo deverá informar ao menos um telefone móvel para as comunicações referentes à seleção. O processo seletivo contará, inicialmente, com análise curricular, seguida de entrevista e prova escrita.