Proposta do Botafogo não agrada e Atlético prefere emprestar zagueiro

O técnico do Atlético, Adson Batista, recusou proposta para vender o zagueiro Alix Vinícius para o Botafogo-RJ e preferiu emprestar o jogador para o RB Bragantino. O zagueiro ficará no interior paulista até o final do campeonato paulista. Depois desse período, o Bragantino poderá exercer o direito de compra do atleta rubro-negro. O presidente atleticano afirmou que a proposta do Botafogo envolvia um parcelamento que não interessou ao Atlético. Achou mais interessante colocar o zagueiro na vitrine paulista e vender seus direitos à vista no final do empréstimo. O zagueiro completou 98 atuações com a camisa do Dragão, com nove gols marcados, o título de campeão goiano de 2024 e o acesso à série A do futebol brasileiro em 2023. A negociação foi confirmada pelo presidente Adson Batista, sem revelar valores.

O Atlético continua o processo de reformulação de seu elenco. O dirigente confirmou a saída do centroavante Daniel, que vai defender o ZTE FC da Hungria. O atacante de 20 anos, vai jogar no Clube Húngaro por um período de um ano para ganhar minutagem e experiência. Daniel dificilmente jogará novamente com a camisa rubro-negra. O atleta parece não ter a confiança do dirigente maior do Dragão, por isso, continua sendo emprestado. Adson Batista disse ainda que Daniel precisa jogar, ganhar maturidade e aprender a se posicionar entre os zagueiros. É o terceiro empréstimo do atacante. Com a contratação de Lelê, Daniel ficou mais uma vez sem espaço no time de Campinas. Por outro lado, o presidente atleticano confirmou a contratação de um novo centroavante que deverá se apresentar nos próximos dias.

Ampliação do OBA

A proposta recebida pelo Vila Nova para aquisição da SAF do Clube, prevê a ampliação do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, duplicando a capacidade atual do OBA. Além desse investimento, a proposta da SAF pretende formalizar o convite para que o atual presidente Hugo Bravo seja o CEO (diretor executivo) da empresa para gerir o futebol do time vilanovense. Caso seja aprovada, a SAF que vai administrar os destinos do Vila deverá começar de imediato as obras de ampliação do OBA. Segundo informações, já existe um projeto pronto, que deve ser melhorado e, se aprovado, ser executado o mais rápido possível. Outro ítem previsto na proposta é a negociação de uma dívida do Vila, que atualmente gira em torno de R$ 150 milhões.

Enquanto isso, o time continua se preparando para o difícil jogo do próximo final de semana contra a Chapecoense na Arena Condá. Segundo o médico do Vila, Leonardo Mello, o volante Arilson apresentou dores na região de púbis e foi diagnosticado com hérnia inguinal. O tratamento é cirúrgico, com procedimento relativamente simples, mas indispensável para a correção da hérnia. O técnico Paulo Turra afirmou que trabalhou muito o sistema defensivo para que os erros do último jogo não se repitam. Os treinamentos foram marcados por maior mobilidade ofensiva e solidez defensiva. Turra disse ainda que o time não vai se entregar em função do que aconteceu em Ribeirão Preto. Restam ainda 15 partidas a serem realizadas. “Dentro desses 15 jogos vamos buscar nossa recuperação”, concluiu o treinador.

Anselmo Ramon está de volta

O centroavante esmeraldino fez muita falta na partida em que o Goiás venceu o América-MG por 1 a 0. O jogador cumpriu suspensão automática e está pronto para voltar ao time titular na partida de sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Outro atacante que pode aparecer entre os convocados é Pedrinho, em fase final de recuperação de uma lesão muscular. O elenco esmeraldino ainda treina hoje e amanhã antes de encerrar a preparação. Especula-se que o Goiás está no mercado para contratar mais um centroavante, mas Lucas Andrino não confirma essa informação.

A notícia que circulou com muita intensidade na tarde de ontem foi a possível rescisão de contrato do meia Bryan com o CSA e a contratação do jogador ainda na janela que continua aberta até o início da próxima semana. No entanto, a informação não foi confirmada e o atleta deverá jogar a última partida do time alagoano na série C neste final de semana. Com isso, sua liberação só acontecerá mesmo no final da temporada. O Goiás volta a campo neste sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Hailé Pinheiro. Vagner Mancini não tem problemas para escalar o time.

MOSAICO

>>> O Atlético Goianiense continua dando vexame no Brasileirão Sub-17. O “Dragãozinho” foi goleado pelo Grêmio de Porto Alegre pelo placar de 8 a 1, jogo realizado em Eldorado do Sul. O time atleticano segue na lanterna da competição com apenas 3 pontos ganhos.

>>> O volante Fernando é especulado como possível contratação do Vila, assim que se recuperar da contusão no joelho que o tirou do Internacional de Porto Alegre. O atleta não descarta a possibilidade de encerrar sua carreira. “Vai depender de minha recuperação”, disse o veterano jogador.

>>> O volante Enzo Bizzoto, filho do saudoso atacante Fernandão, assinou contrato com o Vila Nova até o final de 2027. O jogador estava na Aparecidense e já se apresentou ao Colorado para os treinamentos.

>>> O meio campista não é unanimidade entre os torcedores do Vila, que ainda não esqueceram as declarações de Fernandão, quando era jogador do Goiás, de que jamais jogaria no Vila Nova. Mas com Enzo é outra história, o jogador busca seu espaço no futebol e o Vila é sua melhor oportunidade.

>>> Ronaldo Caiado chama o Vila Nova de “mais querido” do Estado e fala em compromisso de levar o Clube à série A. Só não disse o que pode fazer para ajudar o time vilanovense à elite do futebol brasileiro.

>>> Ronaldo Caiado nunca foi ligado ao futebol. Suas declarações, além de desagradar as torcidas do Goiás e do Atlético, em nada ajuda o Vila Nova a se classificar entre os quatro Clubes que estarão na série A no próximo ano.

>>> Segundo informações do Jornal O Popular, a prova de Stock Car não será realizada em Goiânia este ano. O Autódromo Internacional passa por reformas para receber o MotoGP a partir de 2026.