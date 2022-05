Prorrogado o período para inscrever propostas de exposições no MON

As propostas devem ser enviadas exclusivamente em formato digital por meio do formulário de inscrição (clique aqui). O resultado da análise será comunicado por escrito aos proponentes até 31 de julho de 2022, unicamente pelo endereço de e-mail indicado na proposta.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) exibe mostras de destacada qualidade relacionadas às áreas de artes visuais, arquitetura e design. Além das exposições concebidas por seu próprio corpo técnico, a entidade recebe propostas de artistas, curadores e produtores externos, apreciadas anualmente pela Diretoria do Museu, assessorada pelo Núcleo Curatorial, e posteriormente avaliadas pelo Conselho Cultural e pelo Conselho Superior da instituição.

Análise das propostas

As propostas são apreciadas segundo critérios de qualidade artística, profissional e coerência com a missão e áreas de atuação do MON. Os projetos expositivos são classificados em três modalidades: “Plano Anual”, “Ocupação de Espaço” e “Parceria Institucional”, conforme descrito na Política de Exposições do MON.

Para consultar a Política de Exposições e os documentos necessários para inscrição (Anexos I, II, III e IV), (clique aqui). A submissão de propostas importa na expressa e irrestrita concordância com as diretrizes da Política de Exposições por todos os proponentes.

Antes de iniciar o preenchimento do formulário de inscrição, verifique as seguintes orientações:

• O formulário deve ser preenchido de forma integral e enviado ao final do processo. NÃO é possível iniciar o preenchimento, salvar o arquivo e completar o processo em outro momento;

• É obrigatório o envio do Anexo I (Documentação) em formato pdf; dos Anexos II (Lista de Obras) e III (Planilha Financeira) em formato xls ou xlsx e do Anexo IV (Projeto Expográfico) em formato pdf. O limite de cada arquivo é de 10 MB;

• Anexar 10 imagens nos campos de informação indicados (imagens 1 a 10). O limite de cada arquivo é de 10 MB;

• Vídeos, sites ou portfólios eletrônicos poderão ser enviados por meio de um link nos campos de informação indicados. É de responsabilidade exclusiva do proponente que os links informados estejam ativos até o final do processo de avaliação.

As dúvidas sobre o processo de inscrição devem ser encaminhadas exclusivamente pelo endereço de e-mail [email protected].

Atenção: para fazer o download é preciso ter instalado um programa de descompactação de arquivos, como WinRAR, WinZip ou semelhantes.

SOBRE O MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) é patrimônio estatal vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Paraná. A instituição abriga referenciais importantes da produção artística nacional e internacional nas áreas de artes visuais, arquitetura e design, além de grandiosas coleções asiática e africana. No total, o acervo conta com aproximadamente 14 mil peças, abrigadas em um espaço superior a 35 mil metros quadrados de área construída, sendo 17 mil metros quadrados de área para exposições, o que torna o MON o maior museu de arte da América Latina. Os principais patrocinadores da instituição, empresas que acreditam no papel transformador da arte e da cultura, são: Copel, Sanepar, Grupo Volvo América Latina, Vivo, Grupo Focus e Moinho Anaconda.