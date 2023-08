Prova para perito criminal da SPTC acontece neste domingo (27)

Serão aplicadas neste domingo (27) as provas objetiva e discursiva do concurso para perito criminal de 3ª classe da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC) de Goiás. Mais de 11.300 candidatos disputarão as 52 vagas oferecidas no certame, sendo 49 para ampla concorrência e três para pessoas com deficiência (PcD). As provas serão realizadas, a partir das 13h30, nas cidades de Goiânia, Anápolis, Luziânia e Formosa.

O local de provas pode ser consultado no site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). O participante deverá comparecer ao local das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, portando caneta esferográfica de tinta preta, fabricada de material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original. Documentos de identificação eletrônicos, como CNH e carteira de identidade digitais, não serão aceitos. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, marca‐texto ou borracha durante a realização da prova. O tempo máximo de duração da prova é de cinco horas.

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 12.247,85 para jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos passarão ainda por teste de aptidão física, avaliação médica, exame psicotécnico, avaliação de vida pregressa e investigação social. A previsão da divulgação do resultado final, após todas as etapas do concurso, é fevereiro de 2024.