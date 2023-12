Psicóloga morre após cair de moto e ser atropelada na BR-153

A psicóloga Laura Alvarenga, de 32 anos, foi mais uma vítima do trânsito na capital. Ela era a garupa da moto conduzida por um motociclista por aplicativo quando caiu do veículo e foi atropelada por um caminhão.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (06), na BR-153, em Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o piloto da moto, um jovem de 24 anos, precisou frear bruscamente após carro parar no meio da rodovia. No momento da freada, piloto e passageira caíram na pista. Um caminhão que passava pela pista atropelou a mulher e fugiu do local.