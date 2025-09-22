Quadrilha fora de época: Uai São João apresenta espetáculo inspirado em contos de fadas em Goiânia

A magia dos contos de fadas vai tomar conta da Escola do Futuro de Goiás Basileu França na próxima terça-feira, 23 de setembro, às 19h30, com o espetáculo gratuito “Emílio e o Pé de Milho”, da quadrilha Uai São João. A montagem promete encantar o público ao unir a tradição das festas juninas com elementos lúdicos e criativos, em uma proposta inovadora que vai além do calendário tradicional.

Mesmo após o período junino, o grupo segue com a apresentação do espetáculo, que aposta em um universo “fora da caixinha”, onde o lúdico ganha protagonismo e a alegria é celebrada em cada detalhe.

Inspirada em narrativas clássicas, a releitura junina traz figurinos elaborados, coreografias dinâmicas e uma trilha sonora que valoriza a cultura popular. O espetáculo é realizado com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, via Secretaria de Estado da Cultura, e conta com o patrocínio da Milhão Ingredients.

“Queremos que todos, tanto os membros da quadrilha quanto o público que nos assiste, percebam que a Uai São João tem uma visão única e inovadora. Essa temática fantasiosa é uma oportunidade de nos desconectarmos do cotidiano e nos permitir sonhar, rir e encantar”, afirma o presidente e marcador da Uai São João, Geordano Rodolfo.

Inclusão e participação comunitária

O espetáculo conta com intérprete de Libras, reforçando o compromisso com a inclusão. Mais de 40 dançarinos e 20 profissionais integram a produção, todos moradores de bairros periféricos de Goiânia. O processo de criação envolve a comunidade na elaboração de coreografias, figurinos e trilhas sonoras, fortalecendo laços culturais e sociais.

Reconhecimento e premiações

A Uai São João é reconhecida pela originalidade e já soma diversas conquistas em 2025:

Melhor marcador e Melhor rainha da diversidade no Circuito Goiano de Quadrilhas (série de acesso);

Vice-campeã do Circuito Goiano;

Campeã das etapas de Goianira e Goiânia;

Premiações no Maior São João do Mundo, em Campina Grande, incluindo 7º lugar geral e destaques em marcador, rainha e casal de noivos.

Além disso, em anos anteriores o grupo já recebeu títulos como 2ª Melhor Quadrilha do Estado de Goiás, 3º lugar em Rainha Junina e 5ª colocação no Concurso Arraial Brasil, em Brasília.

Serviço

Quadrilha Uai São João – “Emílio e o Pé de Milho”

Terça-feira, 23/09

EFG Basileu França – Rua 18, nº 81, Setor Central, Goiânia

19h30

Entrada gratuita