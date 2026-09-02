Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro ficam separados por um ponto no segundo turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão separados por apenas um ponto percentual em uma eventual disputa de segundo turno pela Presidência da República. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2) mostra Lula com 42% das intenções de voto contra 41% de Flávio, em situação de empate técnico.

Na rodada anterior, divulgada em 14 de agosto, Lula tinha 43% e Flávio, 40%. A diferença numérica, portanto, passou de três para um ponto. Em julho, o presidente chegou a abrir oito pontos sobre o senador, com 45% a 37%.

No primeiro turno, Lula mantém uma vantagem maior. O presidente aparece com 37%, enquanto Flávio registra 30%. O escritor Augusto Cury (Avante) avançou para 10% e assumiu isoladamente a terceira posição.

O influenciador digital Renan Santos (Missão) aparece com 3%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) tem 1%, mesmo percentual de Romeu Zema (Novo) e Pablo Marçal (PRTB) no cenário em que o ex-coach é incluído. Brancos e nulos somam 7%, enquanto 11% estão indecisos.

O desempenho representa uma queda para Caiado na comparação com a rodada anterior da Quaest. Em 14 de agosto, o ex-governador de Goiás aparecia com 4%. Agora, registra 1%, oscilação de três pontos para baixo e fora da margem de erro entre as duas rodadas.

A pesquisa, no entanto, apresenta um cenário diferente para Caiado quando a disputa é reduzida a dois candidatos. Em uma eventual segunda etapa contra Lula, o candidato do PSD alcança 37%, enquanto o presidente registra 42%. A diferença é de cinco pontos. Outros 17% afirmam que votariam em branco, anulariam ou não compareceriam, e 4% estão indecisos.

Lula também aparece numericamente à frente dos demais adversários testados pela Quaest. Contra Augusto Cury, o placar é de 40% a 34%. Diante de Renan Santos, o presidente tem 43% contra 36%. No confronto com Zema, a vantagem é maior: 44% a 33%.

O levantamento reforça dois movimentos distintos na corrida presidencial. De um lado, Flávio reduz progressivamente a distância para Lula numa eventual disputa direta. De outro, Augusto Cury avança no primeiro turno e passa a ocupar um espaço que, até as rodadas anteriores, estava pulverizado entre as candidaturas que tentam romper a polarização.

Para Caiado, os números mostram dificuldade justamente na primeira etapa. Apesar de alcançar 37% quando confrontado diretamente com Lula, o candidato do PSD ainda não consegue converter esse potencial em intenção de voto no cenário com todos os concorrentes.

A Quaest ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo jornal O Globo e pela TV Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07065/2026.