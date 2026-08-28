Quanto vale a fortuna de Íris Abravanel? Viúva de Silvio está entre as mais ricas

Íris Abravanel herdou muito mais do que o sobrenome de uma das famílias mais conhecidas da televisão brasileira. A viúva de Silvio Santos possui uma fortuna estimada em R$ 3,4 bilhões, segundo o ranking de Bilionários Brasileiros 2026 da Forbes. Com esse patrimônio, a escritora de novelas e empresária ocupa a 63ª posição entre os 255 bilionários listados pela revista.

O valor está ligado ao SBT e a outros investimentos construídos por Silvio Santos ao longo da vida. O empresário e apresentador, cujo nome de registro era Senor Abravanel, morreu em agosto de 2024, aos 93 anos.

O império empresarial não se limita à televisão. Os negócios da família também envolvem atividades no varejo, na hotelaria e no segmento de cosméticos.

Íris, hoje com 78 anos, e as filhas Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata são herdeiras do patrimônio deixado pelo apresentador.

Quem é mais rico: Íris Abravanel ou Edir Macedo?

Entre os donos e herdeiros de veículos de comunicação, Edir Macedo aparece à frente de Íris. O fundador da Igreja Universal e proprietário da Record tem patrimônio familiar estimado em R$ 10,3 bilhões. O valor coloca Macedo na 38ª posição entre os bilionários do país.

O ranking da comunicação é liderado pelos irmãos Marinho. João Roberto e José Roberto possuem R$ 24,1 bilhões cada um, enquanto Roberto Irineu aparece com R$ 17,5 bilhões. Somadas, as fortunas dos três controladores da Globo chegam a R$ 65,7 bilhões.

Íris Abravanel ocupa a quinta posição entre os sete bilionários brasileiros ligados à comunicação. Depois dela aparecem Giancarlo Civita e Roberta Anamaria Civita, herdeiros do Grupo Abril, com R$ 1 bilhão cada.

Fortuna é apenas uma estimativa

Os valores da Forbes não representam necessariamente todo o dinheiro disponível nas contas bancárias dos empresários. O cálculo considera participações em empresas, investimentos e ativos que podem ser identificados por meio de informações públicas.

Para as companhias que possuem ações negociadas na bolsa de valores, a revista utilizou as cotações de fechamento de 30 de junho de 2026.

Imóveis, obras de arte, aviões e embarcações geralmente ficam fora do cálculo, exceto quando os próprios bilionários fornecem informações sobre esses bens.

A metodologia também pode consolidar ou separar os patrimônios de integrantes da mesma família, dependendo da estrutura das participações empresariais. Isso ajuda a explicar por que estimativas divulgadas em diferentes edições podem apresentar valores distintos.

A Forbes reconhece que, por trabalhar prioritariamente com informações públicas, algumas fortunas podem ser maiores do que os números apresentados.

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