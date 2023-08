Um adolescente e três adultos foram executados a tiros dentro de casa em Itapaci, no interior do estado. Segundo a Polícia Militar, dois homens encapuzados entraram na residência e atiraram contra seis pessoas que estavam no local.

O crime aconteceu ontem à noite. Segundo a PM, uma adolescente foi encaminhada para o hospital e um jovem ferido conseguiu fugir.

De acordo com a PM, os autores estavam procurando pelo familiar de duas das vítimas e pelo jovem que foi baleado, mas conseguiu fugir.