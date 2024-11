Queda de avião em fazenda de Quirinópolis deixa piloto morto

Um avião caiu em uma lavoura de cana-de-açúcar em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, na manhã desta quarta-feira (20). A aeronave colidiu com uma fiação de alta tensão antes do impacto, segundo informações do Corpo de Bombeiros. O piloto, João Adolpho Pontes Santana Branco, morreu no local devido à gravidade do acidente.

De acordo com os bombeiros, o acidente ocorreu a cerca de 1 km da cabeceira da pista de pouso. Após a queda, o avião pegou fogo, mas não houve explosões. Imagens registradas mostram a aeronave completamente destruída, com o trem de pouso virado para cima e uma das asas quebradas. O Cenipa foi acionado para investigar as causas do acidente, mas ainda não se manifestou sobre o caso.

A tragédia mobilizou equipes de emergência, que isolaram a área para evitar novos riscos. Além disso, o incidente reforça a importância da segurança em operações aéreas, especialmente em regiões agrícolas, onde a presença de fiações elétricas representa um perigo adicional.