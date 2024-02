Rápido Araguaia abre 55 vagas de trabalho

A Rápido Araguaia, concessionária do transporte público coletivo da RMTC da Grande Goiânia e integrante do Grupo Odilon Santos, está com 57 oportunidades de trabalho para a capital e Anápolis. Para motoristas de ônibus de 25 horas, são 40 postos de trabalho disponíveis, além de 03 vagas para a função semiurbana para atuar em Goiânia e em Anápolis. Também estão disponíveis cargos de agilistas, lanterneiro e auxiliar de escritório, disponível para pessoas com deficiências (PcDs). A contratação será imediata após processo seletivo.

Interessados podem enviar currículos e esclarecer dúvidas pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

Confira as vagas disponíveis:

Motorista semiurbano (44 horas): 03 vagas

Salário: R$ 2.359,14 + benefícios (vale-alimentação de R$ 645,77; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Totalpass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Pilla (educação financeira); Zenklub (bem-estar); Onze (previdência privada); e convênios com universidades (U.GOS (Universidade Corporativa); e seguro de vida).

. Requisitos: mínimo de 1 ano de vivência com o transporte de passageiros em trechos semiurbanos; CNH categoria D/E – EAR (Carteira com Atividade Remunerada); e ter o curso de transporte coletivo de passageiros ou interesse em realiza.

. Local e horário:

– 01 vaga para Anápolis (Terminal Rodoviário), com disponibilidade das 12h às 23h, sendo escala de 6×1 com 1 folga semanal (08h20 diárias)

– 02 vagas para Goiânia (Garagem Sul – Jardim Santo Antônio), com disponibilidade das 12h às 23h, sendo escala de 6×1 com 1 folga semanal (08h20 diárias)

Motorista 25 horas: 40 vagas

Salário: R$ 1.608,70 + benefícios (Vale-alimentação: R$ 566,50; venda a bordo: R$ 129,00; cartão passe-livre funcional; pano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Totalpass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Pilla (educação financeira); Zenklub (bem-estar); Onze (previdência privada); convênios com universidades (Universidade Corporativa); e seguro de vida.

. Requisitos: possuir CNH categoria D/E e EAR (Carteira com Atividade Remunerada); e ter o curso de transporte coletivo de passageiros ou interesse em realizar.

. Local:

– Garagem Oeste (Jardim Presidente, Goiânia).

– Garagem Sul (Jardim Santo Antônio, Goiânia).

. Horário: disponibilidade das 12h às 23h, sendo escala de 6×1 com 1 folga semanal.

Lanterneiro: 01 vaga

Salário: R$ 2.531,40 + benefícios (Vale-alimentação R$ 997,05; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Totalpass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Pilla (educação financeira); Zenklub (bem-estar); Onze (previdência privada); convênios com universidades; Universidade Corporativa.

. Requisitos: ensino médio, completo e experiência com lanternagem de veículos pesados, mínimo 1 ano.

. Local: garagem Noroeste (Chácaras Mansões Rosas, Goiânia).

. Horário de trabalho: das 8h às 16h20, com escala 6×1, sendo uma folga semanal.

Agilistas: 01 vaga

Salário: R$ 2.300,00 + benefícios (cartão Swile R$ 350,00; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano Odontológico Hapvida ou Uniodonto; Totalpass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Pilla (educação financeira); Zenklub (bem-estar); Onze (previdência privada); convênios com universidades; U.GOS (Universidade Corporativa); e WeCare.

. Requisitos: Informática (Power BI – Intermediário – Obrigatório; Excel – Microsoft – Intermediário – Obrigatório; e Metodologias Ágeis – Intermediário – Obrigatório);

= Experiências e qualificações:

. Hard skills: Conhecimento em BI, Metodologias Ágeis (Scrum, Kanban e Design Thinking), Análise de Indicadores, desejável conhecimento em SGQ (Administrativo e ISO), Processos ou Controladoria, Jornada do Colaborador.

. Soft skills: Pensamento Ágil, Inovação, Resiliência, Empatia, Autodesenvolvimento, Integridade, Foco, Visão Sistêmica, Gestão de Tempo, Organização, Gestão de Conflitos, Abertura a Mudança, Relacionamento Interpessoal.

. Local: Holding (Jardim Santo Antônio, Goiânia)

. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em formato híbrido, sendo 3 dias no teletrabalho e 2 dias no presencial.

Auxiliar de Escritório: 20 vagas (para PcDs)

Salário: R$ 1.451,11 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Totalpass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Pilla (educação financeira); Zenklub (bem-estar); Onze (previdência privada); convênios com universidades; Universidade Corporativa; e seguro de vida.

. Requisitos: ensino médio completo e pacote Office Básico.

. Local e horário de trabalho:

– 15 vagas para a garagem Oeste (Jardim Presidente, Goiânia), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h20;

– 05 vagas para a garagem Sul (Jardim Santo Antônio, Goiânia), de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h.

Eletricista de auto: 01 vaga

Salário: R$ 3.616,26 + benefícios (vale-alimentação R$ 997,05; cartão passe-livre funcional; plano de saúde Hapvida; plano odontológico Hapvida ou Uniodonto; Totalpass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Pilla (educação financeira); Zenklub (bem-estar); Onze (previdência privada); convênios com universidades; Universidade Corporativa; e seguro de vida.

. Requisitos: ensino médio completo e experiência com instalação e manutenção elétrica em veículos pesados.

. Local: garagem Sul (Jardim Santo Antônio, Goiânia).

. Horário: das 8h às 16h20, sendo escala 6×1 com uma folga semanal.

Analista de Recursos Humanos sênior: 01 vaga

Salário: entre R$ 6 e R$ 7 mil (pessoa jurídica) + benefícios (Gympass (parceria com academias); Medipreço (parceria com farmácias); Pilla (educação financeira); Zenklub (bem-estar); Único Skills (Benefício Educacional); convênios com universidades; e Universidade Corporativa.

. Requisitos:

– Hard Skills: Superior completo em Psicologia ou Administração. Desejável pós-graduação na área. Desejável conhecimento em Metodologias Ágeis. Vivência com gestão de indicadores.

– Soft skills: Comunicação; dinamismo; resiliência; adaptabilidade; análise crítica; criatividade; liderança.

. Local: Híbrido – Holding (Av. A, 465 – Jardim Santo Antônio, Goiânia)

. Horário de trabalho: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.