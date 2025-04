Região Central tem trânsito alterado para realização da Marcha para Jesus

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informa que, em razão da Marcha para Jesus, que será realizada nesta quinta-feira (01/5), haverá alterações no trânsito na Região Central de Goiânia. O evento, voltado ao público evangélico, deve reunir grande número de fiéis ao longo da tarde e da noite.

A partir do meio-dia, a Avenida Tocantins será totalmente interditada para o tráfego de veículos. As ruas 6, 7, 8 e 9 permanecerão com acesso liberado, exceto nas interseções com a Avenida Tocantins, que estarão bloqueadas.

Acesso

O acesso local para moradores da região será garantido, com controle feito por agentes de trânsito. A medida que a Marcha para Jesus avançar, os trechos já desobstruídos pelas equipes organizadoras serão liberados gradualmente. A Avenida Tocantins só terá o fluxo normal restabelecido após a conclusão do evento.

Para minimizar impactos na mobilidade, a SET orienta motoristas a evitarem a região e utilizarem rotas alternativas, como as avenidas Goiás, Paranaíba e outras vias adjacentes. Agentes da SET estarão posicionados nos principais cruzamentos da região entre o meio-dia até meia-noite, garantindo a segurança viária dos participantes e dos moradores locais.

A orientação da organização do evento e da SET é para que os fiéis priorizem o transporte coletivo ou por aplicativo, evitando o deslocamento com veículos particulares na área de concentração e percurso da marcha.