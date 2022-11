Região da 44 recebe operação “Boas Compras”

Um conjunto de atividades foi lançado na Região da 44 para busca garantir a segurança de lojistas e da população em decorrência do aumento da circulação de pessoas no local, com as compras de fim de ano. A previsão é que mais de 5 milhões de pessoas passem pela região até o final da operação, em 31 de dezembro. A operação ‘Boas Compras’ foi anunciada pela Prefeitura de Goiânia, nesta terça-feira, 08, e tem o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM), Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) e Governo do Estado de Goiás.

Segundo o prefeito Rogério Cruz, os esforços das secretarias e do poder público municipal visam a garantir o conforto daqueles que pretendem passar pela região. “Todos os goianienses e brasileiros que frequentarem a 44 poderão esperar e contar com segurança. Nós iniciamos hoje uma operação importante, para que os lojistas e compradores possam se sentir seguros durante suas vendas e compras”, afirma prefeito Rogério Cruz.

A estratégia, além de garantir, por meio da Seplanh, a fiscalização dos comércios que não possuem autorização, intensificará a defesa social, por meio da Guarda Civil Metropolitana. De acordo com o presidente-comandante da GCM, Wellington Paranhos, a partir desta terça-feira (08/11), a região contará com 20 viaturas para o policiamento, além de guincho e um micro-ônibus, para a captura de imagens.

Políticas públicas realizadas pela prefeitura, durante o aumento da circulação de pessoas na região, têm sido acompanhadas de significativos desenvolvimentos para a capital. Segundo o presidente da AER44, Lauro Naves, o apoio do poder público municipal, durante o período, tem contribuído significativamente para geração de empregos.

A operação Boas Compras tem alterado, também, o funcionamento da região. Para proporcionar maior possibilidade de compras, os comércios estão funcionando de segunda-feira à terça-feira, das 08h às 17h; quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, das 07h às 18h; e domingo, das 08h às 14h.

Melhorias

Com o lançamento da operação, o prefeito Rogério Cruz esteve presente, na implantação de 150 vagas de estacionamento rotativo que funcionam como Área Azul, também na região da 44. O projeto, realizado por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), busca garantir a rotatividade e democratização de estacionamentos para a população que pretende fazer suas compras.

A ocupação de vaga, pelo período de uma hora, arrecada R$ 1,50 da população, tendo também o valor de R$ 2,50 por duas horas. A região já conta com 10 pontos de vendas e pretende-se modernizar o recurso com adaptação para os meios digitais.

Segundo o secretário de Mobilidade Horácio Mello, a ideia da gestão Rogério Cruz é transformar a 44 em um shopping aberto. Pretende-se articular, para a região, faixas elevadas para pedestres, ciclovias, estacionamento para automóveis, ônibus, campos de carga e descarga. Além das melhorias, para o ano que vem, a mobilidade, juntamente com as demais secretarias municipais, buscaram aplicar novas medidas nas ruas perpendiculares, completas e realizar o serviço de pedestrianização.

O presidente da AER44, lembra, também, sobre o lançamento, para o próximo ano, da Rua Inteligente. “Isso é importante, pois as pessoas precisam ter conforto para poder comprar. A mobilidade é uma dessas, que tem funcionado muito bem. As pessoas conseguem entrar e sair da região da 44 com muita facilidade. Nós queremos deixar uma região inteligente, agradável, segura para que os turistas tenham a melhor experiência de compras em Goiânia”, complementa Lauro.