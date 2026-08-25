Cidades

Rio Verde chega a 97% de crianças alfabetizadas e registra Ideb 8,1

Indicadores colocam a rede municipal entre as mais bem avaliadas do país, enquanto município amplia escolas e sistemas de acompanhamento


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 25/08/2026 - 15:46

Rio Verde chega a 97% de crianças alfabetizadas e registra Ideb 8,1
(Foto: Divulgação)

Rio Verde registrou 97,02% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2025 e alcançou nota 8,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os números divulgados pela administração municipal colocam a cidade entre as redes públicas mais bem avaliadas de Goiás e do Brasil em diferentes recortes populacionais.

Nos anos iniciais, o resultado de 8,1 representa a primeira colocação em Goiás entre os municípios com mais de 80 mil habitantes. Nacionalmente, Rio Verde ficou em segundo lugar entre as cidades com população superior a 100 mil moradores.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, a nota foi de 6,4. O município ocupou a primeira posição em Goiás entre as redes municipais de cidades com mais de 30 mil habitantes e a segunda colocação nacional no grupo de municípios com mais de 100 mil moradores.

A alfabetização apresentou crescimento nos últimos três anos. O percentual de crianças alfabetizadas na idade adequada passou de 86,1% em 2023 para 89,88% em 2024, chegando a 97,02% em 2025, conforme os dados do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Rio Verde também recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro Nacional em Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação.

Os indicadores coincidem com uma ampliação da estrutura municipal de ensino. Em 2026, começaram a funcionar a EMEF Jeronymo Macedo, no Setor dos Funcionários, e a EMEF Manoel Terra, no bairro Lázaro Pimenta. A rede atende atualmente cerca de 29 mil estudantes e, segundo a prefeitura, cresceu aproximadamente 20%.

Em março, foi inaugurada a nova sede da EMEFTI Marly Moraes Martins, no Residencial Dona Gercina. A escola atende estudantes do 1º ao 5º ano em tempo integral e recebeu investimento de R$ 8,4 milhões.

A rede possui 74 unidades escolares climatizadas e modernizadas. Outras três estão em construção, enquanto seis novas unidades foram licitadas. Também foram distribuídos mais de 30 mil kits escolares e quantidade semelhante de pares de tênis, além dos uniformes confeccionados pelo Polo de Confecções da Prefeitura.

Outra iniciativa apresentada pela administração municipal é o programa Educação Sempre Nova, que repassou R$ 8,3 milhões diretamente às escolas para melhorias definidas por cada unidade.

Para acompanhar o desempenho dos alunos, a Secretaria Municipal de Educação mantém o Sistema de Avaliação Educacional de Rio Verde (SAERV). Em 2026, também foi criado o SAERVINHO, destinado a crianças de 3 e 4 anos matriculadas na Educação Infantil.

No mesmo período, os servidores da educação receberam reajuste de 5,4%. Outros 338 professores foram contemplados pelo programa federal Mais Professores para o Brasil, com incentivo de R$ 3 mil para a compra de equipamentos tecnológicos.

Apesar dos resultados positivos, os dados gerais não mostram eventuais diferenças de aprendizagem entre escolas, bairros ou grupos de estudantes. A manutenção dos índices também dependerá do acompanhamento contínuo da aprendizagem e da capacidade de a expansão da rede acompanhar o crescimento do número de matrículas.

Redação Tribuna do Planalto

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