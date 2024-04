Rogério Cruz troca seis nomes do primeiro escalão da prefeitura

O prefeito Rogério Cruz nomeou, nesta sexta-feira, 5, novos secretários em seis pastas da administração, que inclui o processo de desincompatibilização de titulares que pretendem disputar as eleições deste ano, e mudanças realizadas pelo prefeito Rogério Cruz em outras estruturas da administração.

Deixam os cargos os secretários Geverson Abel (Desenvolvimento e Economia Criativa), Valdery Junior (Administração), Zander Fábio (Cultura) e Maria Yvelônia (Desenvolvimento Humano e Social), que pretendem disputar as eleições deste ano. Também há substituições na Secretaria de Comunicação e no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (IMAS).

Para a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) será nomeado o atual Chefe de Gabinete da pasta Thales Queiroz, bacharel em Administração em Turismo com MBA em Negociações Econômicas Internacionais pela PUC Goiás.

– Já a Secretaria de Administração (Semad) será comandada pela atual secretária-executiva da pasta, Rafaella Canedo, que é administradora e acumula atuação no poder público desde 2011.

Na Secretaria de Cultura (Secult), assume o diretor artístico, produtor e conselheiro de cultura Eduardo de Souza.

A Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs) passa a ser comandada pela ex-secretária executiva da pasta, Luanna Shirley Sousa, que é psicóloga com pós-graduação em administração pública, psicologia do trânsito e psicoterapia da constelação familiar.

Para a Secretaria de Comunicação (Secom), foi nomeado o ex-secretário executivo da pasta, publicitário Fábio Simonetti, que sucederá a Célio Campos.

Também houve mudança na presidência do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (IMAS). Deixa o cargo o médico Marcelo Marques Teixeira, que conduziu uma etapa importante do processo de modernização do instituto, e entra a executiva em Secretariado Executivo Gardene Moreira, que acumula experiência de cerca de 15 anos em diferentes ministérios do governo federal.

Gardene Moreira possui formação acadêmica em Secretariado Executivo pelo Centro Universitário do Centro Oeste (UNIDESC), com experiência profissional de cerca de 15 anos no Governo Federal em posições no Ministério do Turismo (2020-2021), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2018-2019), Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2014-2017), e Ministério da Pesca e Aquicultura, onde trabalhou entre os anos 2007 e 2014.

A Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) é presidida pelo advogado Nadim Neme.

A Companhia Municipal de Processamento de Dados (Comdata) possui como liquidante a administradora Eliene Tolentino.

O Escritório de Prioridades Estratégicas (EPE) é comandado pelo bacharel em direito Ângelo Rocelo Galon.

Nova composição

O prefeito Rogério Cruz já se reuniu com os novos titulares no gabinete, na tarde desta sexta-feira, e pediu aos novos auxiliares que se inteirem rapidamente dos projetos em execução, reforcem o ritmo de trabalho e avancem com as responsabilidades das respectivas pastas.

⁠Com as alterações, a Prefeitura de Goiânia amplia a participação de mulheres no primeiro escalão da administração. Outras pastas importantes já são comandadas por mulheres, como a Secretaria de Políticas para as Mulheres, liderada por Katia Hyodo e Cida Garcez na Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas. Nesta gestão, a Casa Civil é comandada pela advogada Rayssa Melo, a primeira mulher a chefiar o órgão.