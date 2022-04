“Romaria 2022 será presencial”, anuncia reitor do Santuário Basílica

Da redação

Depois de dois anos, a Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás, será presencial. A confirmação veio do reitor do Santuário Basílica, Pe. João Paulo Santos, após reunião com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, na última terça-feira, 12. Com o tema, “Pai Eterno, fazei novas todas as coisas”, o evento será realizado entre os dias 24 de junho e 3 de julho.

“As atuais condições epidemiológicas nos permitem realizarmos a Romaria presencial, que estávamos com tanta saudade. Não estamos dizendo que será nos mesmos moldes das anteriores, mas algumas coisas serão diferentes. Afinal, a fé e o cuidado com a vida precisam caminhar juntos. Hoje, temos mais tranquilidade, mas o vírus ainda circula”, afirma o reitor.

Ele explica que as missas que geralmente apresentam um maior fluxo de pessoas serão celebradas na área externa, além disso, haverá um intervalo maior entre uma celebração e outra para limpeza e higienização do local. “O que podemos garantir é que temos nos dedicado dia e noite para oferecermos uma estrutura tranquila e segura a todos os filhos e filhas do Divino Pai Eterno”, destaca Pe. João Paulo.