Romaria de Trindade começa nesta sexta-feira com alvorada festiva

“Pai Eterno, a Vós, nossa oração” é o tema escolhido para a Romaria do Divino Pai Eterno deste ano, que começa nesta sexta-feira, 28 de junho, e vai até o dia 7 de julho, dia da grande Festa. A expectativa é que aproximadamente três milhões de pessoas participem dos dez dias deste evento religioso, que é a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno.

Após a missa de abertura, a primeira imagem do Divino Pai Eterno, esculpida pelo artista plástico José Joaquim da Veiga Valle, retorna para o Santuário pelas mãos do reitor Marco Aurélio Martins. A imagem passou por uma conservação e restauração minuciosa, pelas mãos da restauradora Ivani Walendy Ramos. O trabalho seguiu indicações técnicas para uso em obras de arte de valor histórico cultural.

Durante os dez dias de festa, o Santuário Basílica, Igreja Matriz, Igreja do Santíssimo Redentor, Igreja Santa Luzia, Vila São Cottolengo e Cineteatro Padre Jesus Flores oferecem uma extensa programação. Ao todo, serão realizadas cerca de 200 celebrações durante os dez dias de festa. São novenas, procissões, batizados, vigílias, alvoradas, confissões e missas durante a madrugada.

Dentro da programação especial, acontece a 8ª Romaria da Vila São Cottolengo, a 15ª Romaria dos Militares, 8ª Romaria da Polícia Civil, Missa pela beatificação do Venerável Pe. Pelágio, 5ª Romaria Motociclista, Missa da Romaria dos Acólitos e Coroinhas do Regional, 3ª Romaria dos Ciclistas, 2ª Romaria da OAB, Missa com os Carreiros, Cavaleiros e Muladeiros, desfile e Missa dos Carreiros e os eventos no dia da grande Festa.

Toda a estrutura e organização da Festa de Trindade contam com a colaboração de diversos padres e religiosos, de várias comunidades e províncias. Eles se dedicam ao atendimento aos romeiros e às celebrações das missas e novenas. Além dos sacerdotes, os voluntários e colaboradores envolvidos diretamente na organização são distribuídos em diversas equipes. Eles trabalham no serviço de manutenção da estrutura e acolhimento aos devotos, comunicação, secretaria, Sala das Confissões, equipes de limpeza, apoio, liturgia e alimentação.

Tema da Romaria

O tema está em comunhão com a solicitação do Papa Francisco, que declarou 2024 como o Ano da Oração. Momento “em que os corações se abram para receber a abundância da graça, fazendo do ‘Pai Nosso’, a oração que Jesus nos ensinou, o programa de vida de cada um de seus discípulos”, explica o Santo Padre.

Durante os dez dias de festa, um tema e um subtema serão tratados de forma mais aprofundada nas missas e novenas. A expectativa é que o romeiro consiga, a partir do tema geral da festa e também dos subtemas, a conscientização de que ele foi chamado por Deus a existir neste mundo e aqui desempenhar a sua missão de estar em constante oração e contribuir com a Casa Comum ao ter atitudes sustentáveis.

História da Devoção

Com 184 anos, a devoção ao Divino Pai Eterno, em Trindade, teve início por volta de 1840. A história narra que o casal Constantino e Ana Rosa Xavier encontrou, enquanto trabalhava na lavoura, um medalhão de barro de aproximadamente 8 centímetros com a estampa da Santíssima Trindade – Pai, Filho e o Espírito Santo – coroando Nossa Senhora. Eles beijaram a imagem, levaram-na para casa e a colocaram em um altar. Com isso, deram início à oração do terço em família e depois também com os vizinhos. A notícia rapidamente se espalhou, juntamente com uma sucessão de milagres.

Organização e estrutura

Para garantir mais tranquilidade aos devotos do Divino Pai Eterno, que visitam a Capital da Fé de Goiás, o Santuário Basílica aumentou o número de seguranças que trabalham no local. Além disso, o local conta com muitos postes de iluminação implantados. Durante a Romaria, os seguranças da equipe de apoio vão revezar o trabalho, dia e noite, em lugares como a praça, o estacionamento e a secretaria. O Santuário possui um sistema próprio de monitoramento por câmeras que ficam ligadas 24 horas por dia, garantindo tranquilidade aos romeiros.

Novo Santuário

A Romaria de Trindade também é uma oportunidade de ver de perto a construção do Novo Santuário. No local, serão realizadas celebrações para que os devotos vejam tudo o que já foi feito até o momento. Durante toda a Romaria 2024, grupos organizados e devotos vão contar com visitação guiada no canteiro de obras.