Saiba como a alimentação pós-treino pode melhorar resultados da malhação

Dados do portal de notícias do Sebrae mostram que, para acompanhar a demanda, o número de academias em Goiânia cresceu 133% em 5 anos. Com mais gente matriculada, aumenta o número de pessoas preocupadas com a alimentação. Neste caso, a dieta pós-treino é uma importante aliada na busca pela boa forma. A alimentação após a atividade física deve ser realizada de acordo com as necessidades do corpo e com o objetivo de otimizar os resultados.

A nutricionista especialista em nutrição esportiva, Nany Sado, explica que garantir o consumo dos alimentos necessários após uma atividade física intensa contribui para o resultado desejado. “O tipo de alimento a ser consumido nesse caso vai depender do tipo de atividade física que é realizada, sexo, altura e objetivo. O mais importante é garantir uma alimentação adequada e proporcionar ao corpo todos os nutrientes e recursos necessários para uma recuperação de qualidade”, enumera.

A nutricionista diz que é preciso considerar que, após a realização de um esporte ou treino, o desgaste vai fazer com que os músculos absorvam tudo que for consumido. “Por esse motivo, nossas escolhas devem ser realizadas com cuidado e sabedoria”. A profissional destaca ainda que a reposição de energia após a realização de atividades físicas intensas é um dos fatores mais importantes na alimentação pós-treino.

Dicas valiosas

Nany conta que mesmo as gorduras boas não são muito indicadas na alimentação pós-treino. A ingestão desse tipo de alimento desacelera o processo de digestão de proteínas e carboidratos, prejudicando a absorção pelos tecidos musculares. A proteína também é fundamental na dieta de recuperação pós-treino, sendo de grande ajuda na reparação e desenvolvimento de massa muscular. Por esse motivo, as carnes magras, iogurte, leite, queijo e ovos são fontes valiosas de proteína que devem ser incluídas na dieta.

Para estabelecer a dose correta de proteínas no pós-treino, o ideal é contar com a ajuda de um nutricionista esportivo para o estabelecimento de uma dieta adequada. Esse profissional realizará uma avaliação completa do seu corpo e suas necessidades a fim de determinar quais as melhores alternativas e soluções para garantir mais saúde e aumentar a performance.

“A ingestão de alimentos ricos em carboidratos vai ajudar a melhorar a recuperação e garantir o consumo ideal de energia”, conta Nany. Além dos alimentos corretos, também é muito importante repor o líquido perdido pelo corpo. Essa reposição vai ajudar a evitar a desidratação e contribuir para a lubrificação articular e muscular.

Na hora certa

É muito importante que o corpo receba a energia necessária logo após a realização de atividades físicas intensas. Após esperar aproximadamente 15 minutos depois do treino, a refeição deve ser feita em até 45 minutos. Essa janela de oportunidade deve ser aproveitada para garantir a regeneração muscular adequada e a captação da glicose. “Considerando todos esses fatores, podemos entender como a nutrição esportiva é fundamental para quem busca uma performance superior nos esportes”, defende Nany.