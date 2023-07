Saiba qual é o país mais seguro do mundo para passear ou morar

Você está procurando um lugar para passear ou morar neste ano? Pois saiba que a Islândia foi reconhecida, pela 16ª vez consecutiva, como o país mais seguro do mundo para se visitar ou residir. A conclusão é do ranking Global Peace Index (GPI) — ou Índice de Paz Global — elaborado anualmente desde 2008 pelo Institute of Economics and Peace (IEP), organização sem fins lucrativos de Sydney, na Austrália, que é parceira da ONU e do Banco Mundial e monitora globalmente os níveis de conflito, criminalidade, insegurança socioeconômica, entre outros.

O país nórdico obteve a menor nota de zero a cinco pontos, 1,124 — quanto menor, mais seguro o país — graças a um bom desempenho nas áreas de militarização de seu território (que é bastante baixa), atuação em conflito em andamento e segurança do seu domínio.

No levantamento, o Brasil está entre os locais mais inseguros do mundo. Das 163 nações estudadas, a nação aparece estável em 132º lugar com uma nota 2,462. O território nacional ainda é um dos mais perigosos da América do Sul, atrás apenas de Venezuela e Colômbia. Já o mais seguro do continente é o Uruguai, que com a nota 1,798, conquistou o 50º lugar global.