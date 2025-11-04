A chef Isa Scherer, campeã do “Masterchef Brasil” em 2021, enfrenta fortes críticas nas redes sociais. A empresária publicou uma vaga de auxiliar de cozinha em sua confeitaria, em São Paulo e o salário de R$ 1.800 gerou polêmica. A descrição também exigia preparo dos alimentos, limpeza do ambiente, controle de estoque e horários flexíveis, incluindo fins de semana e feriados.

Logo depois da publicação, prints circularam no X (antigo Twitter) e as opiniões se dividiram. Muitos internautas afirmaram que o salário não condiz com as responsabilidades do cargo.

Além disso, usuários criticaram o contraste entre a remuneração e o padrão de vida da chef. Usuários alegaram que a campeã do Masterchef 2021 constantemente aparece usando bolsas avaliadas em R$ 40 mil e questionam os R$ 1.800,00 de remuneração oferecidos para colaboradores. Também surgiram mensagens como “é assim que ela continua ainda mais rica” e “cheirinho de desvio de função”.

Por outro lado, algumas pessoas saíram em defesa da empresária. Segundo esses internautas, o salário para auxiliar de cozinha costuma seguir a média do mercado.

Piso salarial de profissionais de cozinha no Brasil

Entretanto, apesar da polêmica sobre o salário da vaga, a compensação está dentro do valor previsto como piso para o setor.

No Brasil, o piso salarial para um auxiliar de cozinha gira em torno de R$ 1.700 a R$ 1.900 por mês em grandes centros como São Paulo, para uma jornada de 43 horas semanais. Já para cozinheiros, a média nacional chega a cerca de R$ 1.900 por mês, com valores que podem ultrapassar os R$ 2.200 em alguns acordos coletivos.