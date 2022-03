Samsung abre inscrições gratuitas para o Ocean Beginner 2022

Da redação

A Samsung anuncia a 3ª edição do Ocean Beginner, programa que faz parte do Samsung Ocean e é voltado ao público interessado em absorver conhecimento sobre empreendedorismo de base tecnológica de forma totalmente gratuita. A grade será dividida em seis encontros online entre os dias 15 e 31 de março, às terças e quintas-feiras, a partir das 19h30. No formato de eventos online os professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abordarão os temas que fazem parte da jornada evolutiva da construção e crescimento de startups de base tecnológica com palestras técnicas e a participação de convidados do mercado.

Com conteúdo sobre ecossistemas de inovação e empreendedorismo, Design Thinking, propostas de valor, prototipação e modelos de negócios, os participantes do Ocean Beginner 2022 também terão a oportunidade de aprender sobre os conceitos do Lean Startup, uma metodologia de criação e gestão de startups. Também irão participar representantes de startups como convidados que irão abordar casos reais ao explicarem seus desafios e conquistas para inspirar aqueles que estão começando ou querem começar uma carreira nessa área.

“Estamos muito animados com a 3ª edição do Ocean Beginner. Esse programa faz parte do Samsung Ocean, uma iniciativa para oferecer capacitação tecnológica de qualidade a todos os interessados de forma totalmente gratuita. A Samsung acredita que o acesso à educação é um dos caminhos mais promissores para tornar o mundo um lugar melhor e essa é uma de nossas maneiras de colocar essa visão em prática. Como uma empresa referência em inovação e tecnologia, entendemos o potencial existente na junção entre conhecimento tecnológico de qualidade e espirito empreendedor”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

O Ocean Beginner é a primeira fase da ‘Jornada Ocean Startups’. Essa jornada tem como objetivo oferecer conhecimento gratuito e de qualidade para capacitar empreendedores que desejam integrar o mercado com suas startups. A Jornada é dividida em quatro fases e, além da área de negócios também se propõe a ajudar os participantes a desenvolver seus produtos (TI), independentemente de sua formação. Ela é composta pelos programas:

· Ocean Beginner – para iniciantes que querem compreender o potencial de mercado de tecnologias emergentes

· Ocean Lab – capacitação de empreendedores com foco na pré-aceleração e desenvolvimento de um MVP

· Ocean Novos Negócios (N2) – desenvolvimento de negócios e equipes já estabelecidas, assim como aperfeiçoamento do MVP

· Ocean Launch – pré-incubação para startups que já tenham validado minimamente seu produto mínimo viável (MVP em Ingles) e seu mercado

Além do conhecimento adquirido, os inscritos que tiverem 100% de participação serão classificados automaticamente para o Ocean Lab, segunda fase da Jornada Ocean Startups. Porém, aqueles que tiverem preferência em assistir menos sessões receberão um certificado com as atividades que participou.

Os interessados em participar do Ocean Beginner 2022 podem se inscrever pelo site oceanbrasil.com/educacaoempreendedora até o dia 15 de março, e, após essa data podem se inscrever individualmente para cada sessão, até o dia 31 de março. As inscrições são abertas para todo o público, sem pré-requisitos ou seleção.