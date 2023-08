Sancionada lei que cria o Dia Estadual do Pequi

O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei que cria o Dia Estadual do Pequi. A publicação foi feita no Diário Oficial desta segunda-feira (28) e estabelece a data em 23 de outubro.

O autor do projeto para a criação do dia foi o deputado estadual Gugu Nader (Agir). Segundo ele, o pequi é uma fruta de grande relevância cultural para os goianos e o objetivo da data, portanto, é promover a conscientização sobre a importância do pequi e reconhecer sua influência na identidade de Goiás.