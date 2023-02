Sancionada Política de Educação Digital nas escolas do estado

De autoria do ex-deputado Henrique Arantes (MDB), foi sancionada pela Governadoria uma lei que visa instituir a Política de Educação Digital, intitulada Cidadania Digital, nas escolas de Goiás. Trata-se da Lei Estadual nº 21.791 (originalmente projeto de lei n° 4752/19).

A nova lei, já em vigor, tem o objetivo de adquirir uma tecnologia educacional capaz de garantir a filtragem adequada da internet dentro e fora das escolas. Dessa forma, entende-se como Cidadania Digital o comportamento adequado, responsável e saudável relacionado ao uso da tecnologia, incluindo alfabetização, ética e segurança.

De acordo com a matéria, o Cidadania Digital deverá ser executado em articulação com outros programas apoiados técnica ou financeiramente pelo governo. O ex-parlamentar justificou a medida dizendo que a internet é indiscutivelmente um dos avanços mais significativos da modernidade e pode abrir portas para inúmeras oportunidades: “inclusive, para o compartilhamento de informações, a produção de conteúdo bem como a construção de conhecimento, a comunicação, o lazer e o entretenimento”.

O então legislador lembrou que, no passado recente, ficava-se horas em uma biblioteca para fazer uma pesquisa simples. Agora, no entanto e com alguns cliques, em segundos, tudo está ao alcance. Os educadores têm hoje incontáveis fontes de consulta e aprendizagem para aprimorar a forma e o conteúdo de suas aulas, disse Arantes. “Seus alunos, atualmente, têm acesso a um mundo de conhecimento na palma da mão, o que fornece um potencial imenso para o uso da tecnologia no contexto escolar.”

E finaliza: “A alfabetização digital refere-se à influência no uso e segurança de ferramentas digitais interativas e redes pesquisáveis. Isso inclui a capacidade de usar ferramentas digitais com segurança e eficácia para aprender, colaborar e produzir”.