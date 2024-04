Saneago: região noroeste pode ficar sem água sexta e sábado

Equipes da Saneago vão executar, em Goiânia, nesta sexta-feira (19) e sábado (20), a primeira etapa de interligação das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Noroeste. Para a execução dos serviços, que serão realizados na área da Estação de Tratamento de Água Meia Ponte, o bombeamento de água tratada será desligado às 19 horas de sexta (19), com previsão de retomada gradual do sistema às 14 horas de sábado (20).

A data da intervenção foi escolhida com base na previsão do tempo e na baixa possibilidade de chuvas nestes dias. A Companhia explica que o tempo seco é fundamental para o cumprimento do cronograma de obras e garantia da segurança das equipes. Havendo qualquer tipo de alteração, a população será avisada com antecedência.

Além disso, visando minimizar os impactos no abastecimento público, grande parte das atividades será executada no final de semana. No entanto, poderá ocorrer falta de água em algumas regiões de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira e Trindade, atendidas pelo Sistema Meia Ponte, nos dias 20 e 21 de abril. Lembrando que, desta vez, a área do Sistema João Leite não será afetada.

É importante esclarecer que o abastecimento não é comprometido no momento em que o bombeamento é interrompido e, da mesma forma, ele não é normalizado no instante em que o bombeamento é retomado. No sistema de abastecimento de água, a normalização é gradual e ocorre à medida que as redes e os reservatórios são carregados com carga d’água, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta. Por isso, a normalização do fornecimento de água tratada, na maioria dos bairros afetados, está prevista para ocorrer até a noite de domingo (21).

Consumo consciente

Nos períodos de intervenção, é essencial que a população colabore e faça o uso moderado da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis, utilizando-a apenas para o essencial, até a recuperação completa do fornecimento. Essa medida é fundamental para contribuir com o abastecimento de todos, especialmente dos moradores das partes mais altas da cidade ou afastadas do local da intervenção, que levam mais tempo para ter o fornecimento totalmente restabelecido. Isso reduz o prazo para recuperação do sistema. Confira dicas de economia em www.saneago.com.br/dicas.

Imóveis com caixa-d’água bem dimensionada sentem com menos intensidade as alterações no fornecimento, sendo que grande parte nem é desabastecido. Vale ressaltar que, neste tipo de situação, a Saneago disponibiliza caminhões-pipa para reforçar o abastecimento de hospitais e Unidades Básicas de Saúde (UBS), por exemplo.

Obras

A interligação faz parte de um dos contratos firmados para ampliação do sistema de abastecimento de água de Goiânia. Esta obra está entre as várias em andamento na Capital, com foco no reforço dos sistemas de abastecimento e na segurança hídrica. A Saneago tem feito um intenso planejamento para promover a integração dos sistemas produtores de água e a expansão das redes, alavancando o crescimento e o desenvolvimento de Goiânia.

Os investimentos neste trecho são da ordem de R$ 45 milhões e contemplam a execução de duas grandes adutoras, além dos Centros de Reservação Paineiras, Recanto, Solar Ville 2 e Floresta, bem como os Booster Liberdade e Vera Cruz. Até o momento, as obras estão com 67% de execução e a previsão é que todos os trabalhos sejam finalizados até o fim deste ano. Após a conclusão, serão beneficiados cerca de 230 mil habitantes.

Nesta intervenção específica, será realizada a interligação de uma nova adutora, de 8,9 km de extensão, ao Sistema Meia Ponte, atualmente em operação. A tubulação permitirá que a água do Sistema Meia Ponte, tratada na ETA Meia Ponte, possa chegar até o Centro de Reservação Paineiras, atendendo cerca de 54 mil habitantes nos municípios de Goiânia, Trindade e Goianira. A iniciativa visa aumentar significativamente a distribuição de água para região, contribuindo não só para a regularidade no abastecimento, como também para o crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da população local.

Planejamento

Essa é a primeira etapa de três intervenções previstas para a área do Sistema Meia Ponte no primeiro semestre. As datas das próximas serão informadas com antecedência, mas – prezando pela transparência com a população – o planejamento é para que uma delas ocorra na última semana de abril e outra no mês de maio.

A segunda intervenção ocorrerá para interligar uma adutora na Avenida Castelo Branco, em Goiânia. A Saneago havia realizado, em julho do ano passado, o remanejamento das redes de água e esgoto para possibilitar a construção do viaduto no trecho do cruzamento com a Avenida Leste-Oeste. As obras foram solicitadas pela Prefeitura de Goiânia, para possibilitar as escavações da pista de acesso do novo viaduto. A previsão é que este serviço não impacte o fornecimento de água.

A terceira visa interligar a adutora de água tratada que vai da Estação de Tratamento de Água Meia Ponte, no bairro São Domingos, até o Centro de Reservação Recanto, passando pelo Centro de Reservação Solar Ville. Este trecho beneficia cerca de 176 mil habitantes nas áreas de influência dos setores Chácara Recreio São Joaquim, Jardim Curitiba, Jardim Real, Recanto das Garças, Residencial Tempo Novo, Solar Ville, Topical Ville, Vila Multirão, além de parte de Trindade.