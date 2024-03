Saneamento de Goiânia e Aparecida está entre os 20 melhores do Brasil

Goiânia e Aparecida de Goiânia estão entre as 20 melhores cidades brasileiras quando o assunto é qualidade do saneamento básico. Em sua 16ª edição, o Ranking do Saneamento, divulgado pelo Instituto Trata Brasil nesta semana, avaliou os resultados de 2022 apresentados pelos 100 municípios mais populosos do país em quesitos como abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, investimentos e perdas de água.

Em relação ao último levantamento, Goiânia subiu da 22ª para a 19ª colocação no ranking geral dos 100 municípios mais populosos. Entre as capitais brasileiras, no entanto, é a terceira colocada, atrás apenas de São Paulo (SP) e Campo Grande (MS). No quesito índice de perdas, lidera entre as capitais com a marca de 17,27%. Outros destaques são o nível de atendimento de água (98,41%) e de esgoto (98,04%). Conforme o levantamento, de 2018 a 2022, a Saneago aplicou quase R$ 834 milhões nos sistemas locais.

Aparecida de Goiânia apresenta crescimento acentuado. Em 2019, figurava entre os 20 piores municípios do levantamento. Mas, graças aos investimentos realizados pela Saneago na atual gestão, a cidade escalou no índice. De 2023 para 2024, melhorou 34 posições, saltando do 52º para o 18º lugar. Liderou, assim, a variação positiva do ranking nacional.

Os investimentos em Aparecida de Goiânia, entre 2018 e 2022, superaram a marca de R$ 1,2 bilhão. O montante equivale a R$ 463,28 por pessoa/ano, o que a coloca entre as quatro cidades que mais investiram por habitante. O atendimento de água chegou a 93,64% da população local, enquanto o de esgoto atingiu 76,46%. Já o índice de perdas ficou em 26,28%, melhor que a média nacional (37,78%).

A transformação do saneamento de Aparecida é tão notável que, em agosto do ano passado, recebeu do Instituto Trata Brasil o 7º Prêmio “Casos de Sucesso & ESG”. Na ocasião, o município goiano foi reconhecido na categoria “Melhores Evoluções em Tratamento de Esgosto”, devido ao progresso que serviço teve nos últimos anos.

Estimativas

O Ranking do Saneamento 2024 foi construído com dados de 2022. A estimativa da Saneago é que as cidades goianas se destaquem ainda mais na próxima edição, já que os dados de 2023 mostram avanços nas principais métricas utilizadas pelo Trata Brasil. No quesito investimentos, por exemplo, somente no ano passado foram aplicados mais de R$ 276 milhões no sistema de Goiânia e R$ 44,6 milhões em Aparecida. Já os índices de perda de água em 2023 caíram, respectivamente, para 12,77% e 26,51%.