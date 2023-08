Secretário de Cocalzinho é exonerado suspeito de assédio

O vereador e secretário municipal de Obras, Serviços Urbanos, Agricultura e Pecuária (Semop) de Cocalzinho de Goiás, Edimar Bezerra da Silva (PL) foi exonerado da pasta, nesta terça-feira (15), após começar a ser investigado por assédio sexual contra uma servidora que prefere não se identificar.

De acordo com a mulher, o ex-secretário teria feito contatos físicos com ela e a coagiu para tocar nas partes íntimas dele. Segundo ela, a situação acontece desde o final de 2022, mas ela só tomou a decisão de denunciar o ocorrido no início de julho.

A saída foi publicada no decreto n° 206/2023, assinado pelo prefeito Alessandro Otone Barcelos (PL).