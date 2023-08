Secretário de Saúde presta contas à Câmara de Goiânia

Presidida pela vereadora Kátia Maria (PT), a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Goiânia realiza nesta segunda-feira, 7, audiência pública para que a Secretaria Municipal de Saúde possa prestar contas do quadrimestre Janeiro a Abril de 2023. A reunião será às 9 horas, no plenário da Casa, e contará com a presença do secretário Durval Pedroso.

A prestação de contas da SMS acontece em meio às denúncias de crise nas maternidades municipais. A vereadora Kátia tem acompanhado de perto a situação, visitado as unidades e desde março deste ano expõe a dívida da Prefeitura com a Fundahc e a falta de condições de trabalho e insumos. Diante da crise, a Prefeitura chegou a anunciar que trocaria a gestão das maternidades, depois recuou e, no fim de julho, anunciou a “transferência imediata” de R$ 10 milhões restantes de parcela em aberto para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (Fundach/UFG), responsável pelas unidades.

Na última audiência de prestação de contas da Saúde, em abril deste ano, a vereadora Kátia criticou os baixos investimentos da Prefeitura na área. Segundo a parlamentar, Goiânia foi a capital brasileira que menos investiu em ações e serviços públicos de saúde, tendo aplicado apenas 16,14% da receita com impostos, ou 1,14% acima do mínimo exigido pela Constituição Federal.

Kátia Maria mostrou ainda que cerca de 79 ações não foram cumpridas, de um total de 133 previstas pela Secretaria em 2022. “O ano passado não foi um ano bom para a saúde”, alertou a vereadora. “Quase 60% das metas não foram cumpridas e eu espero que essa audiência pública sirva como uma correção. Que o que apontamos aqui sirva de parâmetro para que a secretaria mude os rumos da Saúde em Goiânia”, completou.

Agora, o secretário Durval Pedroso irá apresentar os dados dos primeiros quatro meses de 2023.