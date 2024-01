Secult Goiás anuncia resultados finais dos editais da Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) de Goiás anunciou na sexta-feira, 12, os resultados finais dos editais da Lei Paulo Gustavo. A lista de projetos aprovados foi publicada no Diário Oficial do Estado e também está disponível no site oficial da Secult (cultura.go.gov.br) e na plataforma do Mapa Goiano (mapagoiano.cultura.go.gov.br).

Os proponentes dos projetos aprovados devem agora enviar o termo de compromisso através da plataforma Mapa Goiano entre os dias 15 e 17 de janeiro. Isso permitirá que as equipes da Secult iniciem o procedimento de pagamento. Os recursos serão depositados nas contas bancárias dos proponentes aprovados entre os dias 15 de janeiro e 16 de fevereiro.

Além disso, na sexta-feira (12/01), a Secult iniciou o procedimento de pagamento para os projetos aprovados nos editais 14 e 15 (Circula Goiás e Ações Formativas em Goiás) dos proponentes que já enviaram o termo de compromisso. “Foi possível adiantar esse procedimento desses editais porque não houve inabilitados e nem recursos. Nosso objetivo é pagar os proponentes o mais rápido possível”, explicou a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Até o momento, 694 projetos foram aprovados. A Secult ainda está em processo de chamamento dos suplentes de projetos de proponentes que não enviaram a documentação.