Secult Goiás divulga programação do 22º Canto da Primavera

A cidade de Pirenópolis será tomada pelos mais diversos ritmos e sons do Brasil, com a 22ª edição da Mostra Nacional de Música – Canto da Primavera, que será realizada de 19 a 24 de setembro no município. A programação do festival terá artistas consagrados e novatos com muita energia, que irão animar o público em seis dias de evento, além de oficinas formativas, show didático e gravação no estúdio Primavera. Tudo gratuito.

Com o objetivo de valorizar a cultura local e, assim, promover os artistas goianos, o Canto da Primavera 2023 selecionou 55 shows das mais variadas vertentes. A programação completa está disponível nas redes sociais do Canto da Primavera e da Secult Goiás.

Do MPB ao choro, passando pela música clássica e o bom sertanejo, é o leque que compõe a maratona de shows do festival. A cantora e compositora Maduli, uma das promessas da música goiana, abre o roteiro de apresentações na noite do dia 19. Aos 20 anos, Maduli já se apresentou em vários festivais de música alternativa do estado e promete agitar o palco em Pirenópolis, com o melhor do pop rock.

Outros destaques estarão na mostra de música, como o Trio Canindé, a banda Os Imorais, TomChris, Grupo de Choro Brasileirinho, Chico Aafa, Passarinhos do Cerrado, Brasil in Trio e Mirian Marques, Casa Bizantina, Djs, entre outros tantos talentos, se revezando em quatro palcos da cidade. Além, claro, das atrações nacionais Zeca Baleiro, banda Maneva e o cantor Almir Sater, que encerra a mostra no domingo, dia 24.

Fomento musical

O 22º Canto da Primavera é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento também conta com parceria do Sesc Goiás, Prefeitura de Pirenópolis, Goiás Social e Secretaria de Estado da Retomada.

O festival tem como principal objetivo a promoção e fomento da produção musical, bem como a criação e difusão da música em seus mais variados gêneros, valorizando a diversidade e a representatividade cultural. A mostra também visa democratizar o acesso à cultura e ao patrimônio artístico e histórico, tanto material quanto imaterial, em todo o estado. Também visa impulsionar o turismo, a economia e a cultura na região de Pirenópolis.