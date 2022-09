Secult Goiás lança novos editais do Fundo de Arte e Cultura

A Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult) divulgou novos editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC) 2022. As regras para participação e inscrições foram publicadas no suplemento do Diário Oficial desta segunda-feira (05/09), e as informações também já estão disponíveis na plataforma Mapa Goiano, no endereço mapagoiano.cultura.go.gov.br

O FAC 2022 disponibilizará R$ 14.200.000,00, divididos em 16 editais que contemplam os segmentos de artes visuais; artes cênicas; artesanato e arte popular; audiovisual; bolsa de formação; circo; dança; festivais de cinema; festivais de música; hip hop e arte urbana; literatura; meu primeiro edital; música; musicais; museus, arquivos e bibliotecas; patrimônio imaterial, povos tradicionais e originários.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 21 e 25 de outubro, mas todas as informações e editais já estão disponíveis na plataforma do Mapa Goiano ( mapagoiano.cultura.go.gov.br ) e também no site da Secult ( www.cultura.go.gov.br ). “Nosso objetivo é preparar os produtores e artistas para que eles tenham tempo de fazer seus projetos até a data das inscrições”, explica o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Carneiro.

A previsão de homologação de resultado é no dia 9 de dezembro. Todos os projetos serão avaliados por uma comissão formada por servidores técnicos com conhecimento nas áreas artísticas e por membros do Conselho Estadual de Cultura. Para se inscrever, é preciso realizar o cadastro no Mapa Goiano e, depois, formalizar a inscrição pela mesma plataforma. O formulário de inscrição é on-line.