Secult promove videoaulas para tirar dúvidas sobre a Lei Paulo Gustavo

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) já está disponibilizando, no Youtube da pasta, uma série de materiais direcionados aos artistas, produtores e trabalhadores da cultura sobre os editais da Lei Paulo Gustavo.

Já está disponível a videoaula que explica, de modo geral, os editais e anexos. Nesta quinta e sexta-feira (27 e 28/09), serão disponibilizados os demais conteúdos, incluindo informações detalhadas dos editais e anexos do audiovisual e demais áreas da cultura.

Quem ainda continuar com dúvidas após assistir as videoaulas, pode participar de uma live que será realizada na próxima segunda-feira (2/10), às 15h, para que os proponentes dos projetos dos editais das demais áreas da Cultura possam sanar dúvidas. A transmissão será feita no canal do Youtube da Secult.

Para mais informações, o proponente também pode entrar em contato através do e-mail [email protected] ou pelos telefones: (62) 3201-4666 (para editais de audiovisual) e (62) 3201-4622 (para demais áreas).