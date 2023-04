Secult prorroga prazo de inscrições dos editais do Fundo de Arte e Cultura

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) prorrogou o prazo de inscrições dos 16 editais do Fundo de Arte e Cultura (FAC). Agora, os artistas e produtores têm até a próxima terça-feira (02/05) para inscrever seus projetos no site do Mapa Goiano (mapagoiano.cultura.go.gov.br).



Os editais disponibilizam o valor R$ 14,2 milhões em 16 editais que contemplam os segmentos de ações formativas; artes visuais; artesanato; artes cênicas; audiovisual; circo; cultura digital e de jogos; dança; festivais e eventos; hip hop; literatura; museus, arquivos e bibliotecas; música; patrimônio material e imaterial; pontos de cultura; teatro e meu primeiro edital. Os certames estão disponíveis para consulta no site da Secretaria de Estado da Cultura (www.cultura.go.gov.br).